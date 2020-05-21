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Koronavirüsün gölgesindeki megakentte endişe veren görüntüler! İstanbul trafiğinin sonu görülmedi

Megakent İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte hareketlilik devam ediyor. Yenibosna E-5 mevki Cevizlibağ ve Avcılar istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluştururken, trafik bazı yerlerde durma noktasına geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:04:00 -

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son iki günde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 kara yolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Vatandaşlar dışarıya akın etti, trafik kilitlendi

İstanbul’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte hareketlilik devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçların trafiğe çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Yenibosna E-5 mevkii Cevizlibağ ve Avcılar istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi.

Metrobüs duraklarında beklediler

Toplu taşıma araçlarının kullanımında da gözle görülür artış yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşların toplu taşıma için üst geçitleri kullanması yoğunluğa neden oldu. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar bazı metrobüslerin dolu gelmesiyle durakta beklemek zorunda kaldı. Çok sayıda vatandaş maske kuralına dikkat ederken sosyal mesafenin zaman zaman ihlal edildiği görüldü.

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