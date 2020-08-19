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Korona Virüs Koronavirüsün en çok nerde bulaştığı ortaya çıktı
Korona Virüs

Koronavirüsün en çok nerde bulaştığı ortaya çıktı

Çin'de gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, vakaların yüzde 80'inin koronavirüse evlerinde yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 05:54:00 - 2020-08-19 06:30:44
Koronavirüsün en çok nerde bulaştığı ortaya çıktı

Çin'de bulunan Southeast Üniversitesi ve Hong Kong Üniversitesi ortaklığıyla koronavirüsün en çok nerde bulaştığını ortaya çıkarmak için yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, insanların yüzde 80'inin yeni tip koronavirüse evlerinde yakalandığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Yapılan açıklamada, virüsün yaklaşık yüzde 80'inin ev ortamında, yüzde 34'ünün toplu taşıma araçlarında bulaştığı aktarılırken, bulaş riskinin evde yüzde 10.3, hastanelerde yüzde 1 ve toplu taşımada yüzde 0.1 olduğu belirtildi.

Bu nedenle araştırmacılar, koronavirüsten korunabilmek için evde de hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

sosyal mesafe degil FIZIKI MESAFE insanlari yanlizlastirma projesi
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