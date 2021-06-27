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Korona Virüs Koronavirüsün "delta varyantı" neden bu kadar bulaşıcı? Araştırma sonuçları açıklandı
Korona Virüs

Koronavirüsün "delta varyantı" neden bu kadar bulaşıcı? Araştırma sonuçları açıklandı

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüsün "delta varyantı" ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Almanya'da yapılan yeni çalışmada Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 19:30:00 -
Koronavirüsün "delta varyantı" neden bu kadar bulaşıcı? Araştırma sonuçları açıklandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından baskın tür olarak bildirilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının virüsün diğer varyantlarına göre daha bulaşıcı olduğu açıklanmıştı.

Almanya'da yapılan yeni bir araştırmada Delta varyantının nasıl bu kadar bulaşıcı olduğuna dair sonuçlar ortaya çıktı.

Akciğer hücrelerine ulaşmada başarılı

Çalışmada koronavirüsün önceki varyantlarındaki spike proteini ile karşılaştırıldığında Delta varyantının akciğer hücrelerine ulaşmada daha başarılı olduğu ve virüs bulaşan hücreleri bir araya getirebildiği açıklandı.

BioRxiv'de yayınlanan çalışmada, "Delta varyantı ile spike proteini tarafından enfekte olan bir hücre, henüz enfekte olmamış bir komşu hücre ile birleşmeye zorlanırsa Delta varyantı virüsün yeni hücreye daha hızlı girmesine izin veriyor" ifadelerine yer verildi.

Aşıdaki antikordan tamamen kaçamıyor

Araştırmacılar, bu becerilerin ilk olarak Hindistan'da tanımlanan ve şimdi birçok ülkede yaygın olarak dolaşan Delta varyantını daha bulaşıcı ve sonuçta ortaya çıkan hastalığı daha şiddetli hale getirebileceğini söyledi.

Araştırmacılar ayrıca Delta varyantının antikorlardan kaçabilmesine rağmen tamamen dirençli olmadığının da altını çizdi.

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