Koronavirüsün çocukları neden etkilemediği ortaya çıktı

Vanderbilt Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu bilim insanları, koronavirüsün çocukları neden etkilemediğini ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, Covid-19'un ciğerlerdeki hava yolu epitelyal hücrelere saldırabilmesi için gerekli olan reseptör protein seviyesinin çocuklarda oldukça düşük olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, 'Tek Hücre RNA Dizilemesi' adı verilen bir yöntem kullanıldı. Bu yöntemle birlikte, fareler üstünde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi.

Vücudun Covid-19'a karşı verdiği tepkilere dahil olmuş genleri takip eden araştırmacılar, farklı yaş gruplarına ait bağışçılardan alınan akciğer numunelerini analiz etti.

Tüm incelemeler sonucu, hücresel protein olan TMPRSS2'nin farelerdekiyle benzer bir yol izlediği ve yaşlılarda çok fazla olduğu tespit edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Jennifer Sucre, bu çalışmayla birlikte bebeklerde ve çocuklarda koronavirüse enfekte olma riskinin çok düşük olduğuna, enfekte olsalar bile hafif semptomlar gösterdiklerine dair önemli bir kanıt sunduklarını söyledi.

Sucre, "TMPRSS2'nin hem tedavi için hem de koronavirüse maruz kalma konusunda yüksek risk grubunda bulunan insanların korunması için etkili bir hedef olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.