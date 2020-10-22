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Korona Virüs Koronavirüsün cilt üzerinde ne kadar kaldığını açıkladılar
Korona Virüs

Koronavirüsün cilt üzerinde ne kadar kaldığını açıkladılar

Japon bilim insanları, koronavirüsün insan cildi üzerinde 9 saat kalabildiği gerçeğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 05:25:00 -
Koronavirüsün cilt üzerinde ne kadar kaldığını açıkladılar

Japon bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu koronavirüsün insan cildi üzerinde 9 saat kalabildiği gerçeğini ortaya çıkardı. Grip virüsünün ise insan cildi üzerinde sadece 1,8 saat yaşayabildiği belirtildi.

Araştırmacılar, bu sonuca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişiler üzerinde yaptıkları otopsi sonucunda vardıklarını söyledi.

Bu sebeple koronavirüsün normal gribe neden olan influenza A virüsüne göre yaklaşık 4,5 kat daha fazla bulaşma riski taşıdığı ve bunun da salgının yayılma hızını ciddi bir şekilde arttırdığı belirtildi.

Uzmanlar, bulaş riskine karşı ellerin mutlaka sık sık yıkanması ve dezenfekte edilmesi gerektiğini söylüyor.

Plastik ve metal yüzeylerde daha uzun süre yaşayabiliyor

Ekip, koronavirüs ve grip virüsünün paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı cam ve plastik yüzeylerde yaşama süresini de araştırdı. Elde edilen bulgulara göre koronavirüsün bu yüzeylerde 58 ila 85 saat arası yaşayabildiği, grip virüsünün ise 6 ile 11 saat yaşayabildiği aktarıldı.

Kyoto Eyalet Üniversitesi Hastanesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Ryohei Hirose, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Koronavirüs insan cildi üzerinde 9 saat aktif kalabildiği için dokunmayla geçen bulaşıları önlemek zor olacaktır. En nihayetinde bir insanın korunmak için yapabileceği şeylerin de bir sınırı olduğu düşünülürse koronavirüse yakalanan insanları hemen suçlamak da doğru değil" ifadelerini kullandı.

Söz konusu araştırma, Japonya'da Klinik Enfeksiyon Hastalıkları adlı bilimsel dergide yayınlandı.

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