Koronavirüsün çıkış yeri Vuhan’la ilgili yeni gelişme! “Tüm hastalar…”

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki tüm hastaların taburcu edildiğini açıkladı.

“Koronavirüse karşı zafer elde edildi”

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Hubei eyaletinin Vuhan kentinde tedavi gören tüm hastaların taburcu edildiğini söyledi. Mi Feng, artık korona virüs hastasının bulunmadığı Vuhan’da virüse karşı kazanılan zaferin sağlık çalışanlarının yoğun çalışmasının bir sonucu olduğunu belirtti.

Ülkedeki vakaların yarısından fazlası Vuhan’da

Vuhan’da 46 bin 452 korona virüs vakası tespit edilmiş, hastalardan 3 bin 869’u hayatını kaybetmişti. Çin genelinde son verilere göre vaka sayısı 82 bin 827 olarak açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 632’ye ulaştı. Ülkede koronavirüs tedavisi gören 77 bin 394 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.