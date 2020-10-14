  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüsün bir etkisi daha tespit edildi
Korona Virüs

Koronavirüsün bir etkisi daha tespit edildi

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bir etkisi daha ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre koronavirüs işitme kaybına yol açıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:50:00 -
Koronavirüsün bir etkisi daha tespit edildi

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 100 bine yakın insan ölürken, 38 milyondan fazla insanın ölümcül salgına yakalandı.

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'de yapılan bir araştırmada, salgının bir etkisi daha ortaya çıktı. Araştırmada, yoğun bakımda tedavi gören 45 yaşındaki astımlı bir hastanın, 1 hafta sonra sol kulağında duyma kaybı yaşadığı belirtildi.

Her türlü ilaç verildi

İngiltere'de bulunan University College London uzmanları, bilim dergisi BMJ Case Reports'ta yayımladıkları araştırmaya göre yoğun bakım ünitesine yatırılan 45 yaşındaki astımlı bir hasta solunum cihazına bağlandı. Bu kişiye antiviral bir ilaç olan remdesivirin yanı sıra de damardan kortizon da verildi.

7 gün içinde duyma kaybı yaşadı

Yoğun bakımdan çıkan hastada ilginç bir durum oluştu. 1 hafta sonra kulağında çınlama sesleri duyduğunu ifade eden hasta, sol kulağında da duyma kaybı olduğunu belirtti. Uzmanlar, hastaya tedavi boyunca işitme kaybı yaşatacak herhangi bir ilaç vermediklerini ifade etti. Kulağında ve kulak zarında da hiçbir sorun olmayan hasta üzerinde tetkikler yapıldı ve sonuçlara göre hastanın duyma kaybına yol açabilecek bir otoimmün bir hastalığı (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla normal dokulara saldırması) olmadığı, grip geçirmediği, HIV virüsü taşımadığı ve hayatında hiç işitme sorunu yaşamadığı belirlendi.

İlaçlarla tedavi edildi

Test yapılmaya devam edildi ve hastanın sol kulağında gerçekten de sensörinöral işitme kaybı olduğu fark edildi. Sensörinöral iştime kaybı, iç kulağın ya da sesten sorumlu olan sinirin iltihaplanması ve hasar görmesiyle oluşuyor. Bu sorun steroid ilaçlarla tedavi edildi ve kısmi bir başarı elde edildi.

Erken tedavi işitme kaybını önlüyor

Araştırmayı yürüten heyetten Dr. Stefania Koumpa açıklama yaptı. Koumpa, "Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açmış ve/veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamasyona neden olan kimyasallar) salgılamasına neden olmuş olabilir. Steroidler inflamasyonu ve dolayısıyla sitokinleri de azaltarak faydalı olabilir" dedi.

Araştırma ekibi bu nedenle yoğun bakımda hastalara işitme kaybı olup olmadığının da sorulması gerektiğini vurguladı. Dr. Koumpa, "Hemen tedavi edilmezse, tek taraflı işitme kaybının bile bir kişinin yaşam kalitesinde ağır etkileri olabilir" diye konuştu.

121 hastanın 16'sı işitme kaybı yaşadı

Manchester Üniversitesi'nden Odyoloji uzmanı Prof. Kevin Munro da hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören 121 hastadan 16'sının taburcu olduktan iki ay sonra işitme sorunu yaşadıklarını söyledi.

Prof Munro, bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu araştırdıklarını ancak bunun bizzat virüsten mi yoksa bağışıklık sistemi tepkisi, stres ve hatta Kovid-19 tedavisinden mi kaynaklandığının bilinmediğini belirtti.

Munro'ya göre hastaların önceden var olan işitme kaybı sorunlarını, herkesin maske taktığı gürültülü bir hastane ortamında fark ediyor olması da olasılık dahilinde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaktus Sydney

Bu corona ne acayip bir virus ki herseye sebep oluyor. Bu haberlere devam ederek korku imparatorlugu kuruldu, DSO nun ofisi de var; Kureselcilerin hicbirsey yapmalarina gerek kalmadi cunku Turkiye gibi ulkeler corona masaliyla uykuya devam ediyor, kontrol seytanlarin elinde millete maske mesafe ile surekli zulm kimse korkudan bir yere kipirdamiyor. Akil zail olmus...
  • Yanıtla
ABD, Türkiye'ye savaş uçakları gönderdi
Dünya

ABD, Türkiye'ye savaş uçakları gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, bu ay başında İncirlik Üssü'ne 12 adet F-15 tipi savaş uçağı gönderecekler..
Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay