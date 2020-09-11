Koronavirüsün beyni yavaş yavaş öldürebildiği ortaya çıktı

Yale Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, yeni tip koronavirüsün beyni nasıl hedef aldığını ortaya çıkardı. Yapılan açıklamda, koronavirüsün beyne enfekte olduktan sonra diğer beyin hücrelerine doğru yayıldığı ve beyin hücrelerini yavaş yavaş öldürdüğü belirtildi.

Yale Üniversitesi'nden immünolog Akiko Iwasaki liderliğinde yürütülen çalışma kapsamında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiş birinin beyin dokuları üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi. Beyin dokuları üzerinde virüs tespit edilmesi üzerine, koronavirüsün beyne enfekte olabileceği kanıtlanmış oldu.

Araştırmacılar, koronavirüsün beyne enfekte olduktan sonra diğer beyin hücrelerine doğru yayıldığını ve nöronların diğer beyin hücreleriyle iletişim kurmasını sağlayan sinapsların sayını hızla azalttığını tespit etti. Böylece koronavirüsün beyin hücrelerinin ölmesine yol açabileceği belirtildi.

Ancak koronavirüsün beyne enfekte olduktan sonra nasıl bir etki gösterdiği henüz bilinmiyor. Araştırmacılar, nörolojik semptomların dikkate alınması gerektiğini ve koronavirüsün beyne enfekte olduğunun bir göstergesi olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.