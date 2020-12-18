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Korona Virüs Koronavirüsün beyne girebildiği ortaya çıktı
Korona Virüs

Koronavirüsün beyne girebildiği ortaya çıktı

ABD Washington Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma sonucu, koronavirüsün beyne girebildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 18:42:00 -
Koronavirüsün beyne girebildiği ortaya çıktı

ABD Washington Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Covid-19'un kırmızı kolları olarak da tasvir edilen Spike proteini üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu, proteinin kan–beyin bariyerini aştığını tespit etti.

Çalışma kapsamında, fareler üzerinde çeşitli deneyler gerçekleştirildi. İncelemeler sonucu, S1 proteini olarak da adlandırılan spike proteininin virüsün bağlayıcı proteinleriyle aynı işlevi görerek beyne girebildiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, koronavirüsün neden olduğu yoğun iltihaplanmayı 'sitokin fırtınas' olarak adlandırdıklarını ve bununla birlikte iltihaplanma sonrası bağışıklık sisteminin harekete geçtiğini belirtti.

Virüs ve spike proteini gören bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesi sonrası kişide beyin sisi, yorgunluk ve diğer sorunların ortaya çıktığının altını çizen ekip, bu durumun HIV'de de olduğunu ve Covid-19'daki S1 proteini ile HIV'deki gp 120 proteinin benzer şekilde çalıştığını ifade etti.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden tıp profesörü William A. Banks, "Fare deneyi sonrası koronavirüsün insan beynine de girebileceğini görüyoruz. Koronavirüs olunduğunda nefes almakta zorluk çekiliyor, bunun sebebinin akciğer enfeksiyonu olduğunu biliyoruz ancak bir başka neden olarak da virüsün beynin solunum merkezlerine girerek orada sorunlara neden olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın detayları, dünyanın önemli sinir bilimi dergilerinden Nature Neuroscience'da yayınlandı.

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