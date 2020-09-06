  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüsün başlangıcından bu yana bir ilk! Hindistan günlük vaka sayısında dünya rekoru kırdı
Korona Virüs

Koronavirüsün başlangıcından bu yana bir ilk! Hindistan günlük vaka sayısında dünya rekoru kırdı

Asya ülkesi Hindistan, son 24 saatte görülen 90 bin 632 koronavirüs vaka sayısı ile salgınının başlangıcından bu yana dünya çapında en yüksek günlük vaka sayısının görüldüğü ülke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:04:00 -
Koronavirüsün başlangıcından bu yana bir ilk! Hindistan günlük vaka sayısında dünya rekoru kırdı

Hindistan, son 24 saate ilişkin açıkladığı günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ile tüm dünyada rekor kırdı.

Koronavirüs salgınında bir ilk

90 bin 632 yeni koronavirüs vakasının ve bin 65 can kaybının yaşandığı Hindistan, bu rakamlarla birlikte ölümcül salgının başlangıcından bu yana dünya çapında günlük vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı ülke oldu.

Hindistan'da yaşanan bu durum koronavirüs salgınında bir ilk olma özelliğini taşırken, tüm dünyada kol gezen koronavirüs nedeniyle küresel çapta vaka sayısı 27 milyon 100 bine, ölü sayısı ise 884 bine dayandı.

Türkiye'de 56 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı son açıklamayla birlikte Türkiye'de de son 24 saatte 99 bin 497 koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucu bin 673 kişiye koronavirüs teşhisi konurken, son 24 saatte 56 kişi ölümcül salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Dün açıklanan rakamlarla birlikte Türkiye'de ağır hasta sayısı bin 91'e, toplam vaka sayısı 278 bin 228'e, can kaybı da 6 bin 620'ye yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaktus Sydney

Rakamlarla dans etmekten baska isleri yok. Iki milyari bulabilir nufus icinde gunde 90 nin vaka olmasi nedir ki bunu felaket diye haber yapiyorsunuz. Korku pompalamaktan siz bikmadiniz bu millet covid zulmunden bikti!
  • Yanıtla
Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü
Dünya

Şeyh Tufeyli cuma hutbesinde Macron'a ateş püskürdü

Beyrut’taki patlamayı bahane ederek Lübnan’a üst üste ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a, Şii alim Şeyh Subhi T..
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 'Yıldırım' çarptı, çok sayıda terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre Yıldırım Operasyonları kapsamında 38 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi...
İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası
Gündem

İstediğini alamayan Yunanistan kayışı kopardı! Skandal 'Stoltenberg' iddiası

Akdeniz’de haksız olduğunu bile bile Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavır sergileyen Yunanistan, NATO’dan da umduğu desteği bulamayınca iyice..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı