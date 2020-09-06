Koronavirüsün başlangıcından bu yana bir ilk! Hindistan günlük vaka sayısında dünya rekoru kırdı

Hindistan, son 24 saate ilişkin açıkladığı günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ile tüm dünyada rekor kırdı.

Koronavirüs salgınında bir ilk

90 bin 632 yeni koronavirüs vakasının ve bin 65 can kaybının yaşandığı Hindistan, bu rakamlarla birlikte ölümcül salgının başlangıcından bu yana dünya çapında günlük vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı ülke oldu.

Hindistan'da yaşanan bu durum koronavirüs salgınında bir ilk olma özelliğini taşırken, tüm dünyada kol gezen koronavirüs nedeniyle küresel çapta vaka sayısı 27 milyon 100 bine, ölü sayısı ise 884 bine dayandı.

Türkiye'de 56 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı son açıklamayla birlikte Türkiye'de de son 24 saatte 99 bin 497 koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucu bin 673 kişiye koronavirüs teşhisi konurken, son 24 saatte 56 kişi ölümcül salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Dün açıklanan rakamlarla birlikte Türkiye'de ağır hasta sayısı bin 91'e, toplam vaka sayısı 278 bin 228'e, can kaybı da 6 bin 620'ye yükseldi.