Koronavirüsün aşısı bulunursa önce kime yapılacak? DSÖ'nün Türk ismi açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken şu an dünya genelinde aşıyla ilgili 80 çalışma yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu, aşının bulunması durumunda önce kimlerin aşılanacağıyla ilgili olarak "Dünya Sağlık Örgütü, risk grubunda olan ve aşıya ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeleri öncelik olarak almak isteyecek" şeklinde konuştu.

Aşıyı üretmek için öncelikle virüsü elde etmek yani virüsü izole etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Emiroğlu, "Türkiye, virüsü izole etmeyi başardı ve bununla ilgili çalışmalara başladı. Virüsün izole edilmesinin ardından ürünün geliştirilmesi, daha sonra da önce hayvanlarda sonra insanlarda bu ürünün değişik fazda etkinliğine ve güvenilirliğine bakarak çalışmalar yapılması gerekiyor. Sürenin uzamasının en büyük nedeni bu" dedi.

Önce kimler aşı olacak?

Habertürk'ten Demet Demirkır'a önemli açıklamalarda bulunan Dr. Emiroğlu, diye konuştu."Dünya Sağlık Örgütü, risk grubunda olan ve aşıya ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeleri öncelik olarak almak isteyecek. Sadece aşıyı üreten ülke değil, bütün dünyanın yararlanabileceği bir ürün olması için elimizden geleni yapacağız. Risk grubunun kim olduğunu söylemek güç. Her ülke kendisi karar verecek ama bariz risk grupları var. Örneğin, ileri yaş grubu, altta yatan bir hastalığı olan kişiler var. Öte yandan da hastalığı hafif geçirip bulaştırabilecek üretken yaş grubu var. Ülkeler birçok faktörü göz önüne alacaklardır"

"Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birlikte rakamların daha da düşeceğine inanıyorum"

Türkiye'de vaka sayılarının neredeyse sabitlendiğini söyleyen Dr. Emiroğlu, "Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birlikte rakamların daha da düşeceğine inanıyorum. Yine filyasyonla vaka bulma çalışmaları da buna destek olacak. 2 haftalık bir süreç içerisinde daha düşük rakamlara düşeceğimizi düşünüyorum ama vaka sayıları çok altlara düşünceye kadar önlemler alınmaya devam edilmek zorunda. Hesaplara göre mayıs ortasına, sonlarına kadar vakaların yüzlü rakamlara düşmesini öngörürsek, bundaki en büyük faktörün halkın önerilen kurallara harfiyen uyması olduğunu düşünüyorum. Bunu ancak bu koşulda gerçekleştirebileceğiz" dedi.