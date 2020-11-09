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Korona Virüs Koronavirüsün 7 farklı semptom grubu ortaya çıktı
Korona Virüs

Koronavirüsün 7 farklı semptom grubu ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Viyana Tıp Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma sonucu 7 farklı semptom grubu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:19:00 -
Koronavirüsün 7 farklı semptom grubu ortaya çıktı

Viyana Tıp Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları bir araştırma sonucu semptomları 7 farklı grupta listeledi.

Çalışma kapsamında koronavirüs atlatamış veya iyileşme sürecine girmiş 207 hastadan alınan kan testleri üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi.

Elde edilen veriler, farklı semptomların Covid-19 hastalığında birbirleri ile alakalı olduğunu ve semptom grupları halinde görüldüğünü ortaya çıkardı.

'Allergy' isimli tıp dergisinde yayınlanan çalışmayla birlikte araştırmacılar, 7 grubu şu şekilde sıraladı:

- Gribal semptomlar (ateş, ateşli titreme, halsizlik ve öksürük)
- Nezle semptomları (burun akıntısı, hapşırma, kuru boğaz ve burun tıkanıklığı)
- Eklem ve kas ağrıları
- Göz ve mukoza iltihabı
- Eklem ve kas ağrıları
- Göz ve mukoza iltihabı
- Akciğer rahatsızlıkları (akciğer iltihabı ve nefes darlığı)
- Mide-bağırsak sorunları (ishal, mide bulantısı ve baş ağrısı)
- Koku ve tat alma duyularının kaybı ve diğer semptomlar

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