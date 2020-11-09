Koronavirüsün 7 farklı semptom grubu ortaya çıktı
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin Viyana Tıp Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma sonucu 7 farklı semptom grubu ortaya çıktı.
Viyana Tıp Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüs salgınına ilişkin yaptıkları bir araştırma sonucu semptomları 7 farklı grupta listeledi.
Çalışma kapsamında koronavirüs atlatamış veya iyileşme sürecine girmiş 207 hastadan alınan kan testleri üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirildi.
Elde edilen veriler, farklı semptomların Covid-19 hastalığında birbirleri ile alakalı olduğunu ve semptom grupları halinde görüldüğünü ortaya çıkardı.
'Allergy' isimli tıp dergisinde yayınlanan çalışmayla birlikte araştırmacılar, 7 grubu şu şekilde sıraladı:
- Gribal semptomlar (ateş, ateşli titreme, halsizlik ve öksürük)
- Nezle semptomları (burun akıntısı, hapşırma, kuru boğaz ve burun tıkanıklığı)
- Eklem ve kas ağrıları
- Göz ve mukoza iltihabı
- Eklem ve kas ağrıları
- Göz ve mukoza iltihabı
- Akciğer rahatsızlıkları (akciğer iltihabı ve nefes darlığı)
- Mide-bağırsak sorunları (ishal, mide bulantısı ve baş ağrısı)
- Koku ve tat alma duyularının kaybı ve diğer semptomlar