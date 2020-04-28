Koronavirüsün 6 yeni belirtisi daha ortaya çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri listesine yenilerini dahil etti.

Toplam semptom sayısı 9'a yükseldi

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), daha önce yalnızca üç semptomu Kovid-19'un belirtisi olarak değerlendiriyordu. Bunlar ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak bildirilmişti. Ancak son dönemde artan hasta sayısı ile hastalığın belirtileri açısından yeni bulgular elde edilmeye başladı. Bunun üzerine tavsiyelerini güncelleyen merkez, semptom listesine altı yeni belirti ekledi. Bunlar, üşüme, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı olarak belirlendi. Kovid-19'a yakalananların, bu belirtilerin bir ya da birkaçını virüsün bulaşmasından sonraki iki ile 14 gün arasındaki bir sürede göstermesi bekleniyor.

Farklı belirtiler de rapor ediliyor

Yukarıda listelenen semptomların haricinde hastalığa yakalanan ya da yakalandığından şüphelenen kişiler tarafından farklı belirtiler de rapor edilebiliyor. Bu belirtiler arasında genellikle halsizlik, iştahsızlık, burun akıntısı ve ishal sayılıyor.

Ancak test alanları ya da evde test kitine onay veren kurumlar genellikle hastaların test talebini kabul etmeden önce resmi listede belirlenen semptomları gösterip göstermediğini sorguluyor. Bazı ülkeler yalnızca kuru öksürük ve yüksek ateşi belirti olarak kabul derken, bazı ülkeler daha esnek davranabiliyor.



Hastalık esnasında bu belirtiler çok şiddetli yaşanabileceği gibi hafif de seyredebiliyor. Bazı kişilerin hiç belirti vermeden de hastalığı atlattıkları görülebiliyor. Ancak uzmanlar hafif şekilde seyreden belirtilerin ağır sonuçları olabileceği konusunda da uyarıyor.