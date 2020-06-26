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Korona Virüs

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi ortaya çıktı

Dünyayı saran koronavirüsün 4 yeni belirtisi daha ortaya çıktı. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:15:00 -
Koronavirüsün 4 yeni belirtisi ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu corona virüse dair yeni açıklamalar yaptı.

CDC, yeni tip korona virüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.

Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Covid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi.

CDC son olarak resmi Covid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.

4 yeni semptom

Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Covid-19'un yeni semptomları arasında girdi.

En yaygın 11 belirti

Ateş, Öksürük, Nefes darlığı, Halsizlik, Kas ya da beden ağrısı,  Baş ağrısı, Tat ve koku kaybı, Boğaz ağrısı, Tıkanıklık veya burun akıntısı, Mide bulantısı veya kusma, İshal (ntv)

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