Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını böyle anlattı

Kayseri Tabip Odası Genel Sekreteri ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Bahadır Arıkan (39), 27 Ağustos'ta hastanede nöbetçiyken ateş, ishal ve eklem ağrıları nedeniyle koronavirüs test yaptırdı.

Testi pozitif çıkan Arıkan, hastanede tedavi altına alındı. 5 gün sonra testi negatif çıkan Arıkan'ın tedavisine evde devam edildi. Evde kendini karantinaya alan Arıkan, 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden görevine başladı.

Evde karantina sürecinde ara ara ateşinin yükseldiğini, halsizlik ve kalp çarpıntıları yaşadığını belirten Arıkan, koronavirüsün kendisinde çıkacağını hiç tahmin etmediği söyledi.

Kimsenin "bana bulaşmaz" şeklinde bir yaklaşım sergilememesi gerektiğinin altını çizen Arıkan koronovirüsle ilgili toplumdaki yanlış algıları şöyle sıraladı:

"Ben bu hastalığı kışın herhalde geçirdim, yakınlarımda çıktı ama bu zamana kadar bende bir şey çıkmadı' yanlış bir algı. 'Ben gencim, ek hastalığım yok, bana bir şey olmaz da' yanlış bir algı. 'Ben iyiyim bende bir şey yok, arkadaşıma da bulaştırmam' diye düşünülebiliyor. Ama semptomunuz çıkmadan iki gün öncesine kadar bulaştırıcılığınız olabiliyor. İkinci tehlike de asemptomatik ya da hastalığı yayan olabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizde semptom görünmese de hastalığı arkadaşınıza, o da gidip yakınına bulaştırabilir."

"Hastalık bitse de yorgunluk bitmiyor"

Koronavirüse yakalanıp iyileşen diğer tüm insanlarda olduğu gibi, kendisinin de eskisine nazaran daha çabuk yorulduğunu söyleyen Arıkan, işine başladığını ancak yorgunluk halinin devam ettiğini ifade etti.

Önceden spor yaptığını ancak şimdi koşmakta bile zorlandığını söyleyen Arıkan, "Hastalık sizi ansızın yakalıyor ve hemen de bırakmıyor" dedi.