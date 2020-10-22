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Korona Virüs Koronavirüsü kimlerin daha ağır atlattığı belli oldu
Korona Virüs

Koronavirüsü kimlerin daha ağır atlattığı belli oldu

Londra'da gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, yeni tip koronavirüsü kimlerin daha uzun sürede atlattığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 02:35:00 -
Koronavirüsü kimlerin daha ağır atlattığı belli oldu

Londra King's College'de gerçekleştirilen bir araştırma sonucu, koronavirüsü kimlerin daha uzun sürede atlattığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, ileri yaş, obezite ve astım hastalığının "Uzatmalı Covid" riskini büyük oranda arttırdığını açıkladı.

Konuya ilişkin BBC'ye konuşan araştırmacı Dr. Claire Steves, ilk haftada 5'ten fazla semptom göstermenin başlıca risk faktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Riskin yaş ile daha da arttığını dile getiren Steves, özellikle 50 yaş üzerinde olan kişilerin mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

"Kadınlarda da risk yüksek"

Dr. Steves, "İlk verilerden erkeklerin hastalığı ağır geçirme ve hayatlarını kaybetme riskinin daha fazla olduğunu gördük. Kadınlarda da uzatmalı Covid riski yüksek görünüyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca astım ve akciğer rahatsızlıkları dışında hiçbir sağlık sorunu, uzatmalı Covid ile ilişkilendirilmedi.

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