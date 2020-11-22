Koronavirüsü etkisiz hale getiren maske geliştirildi

İngiltere Nottingham Trent Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, grip ve Covid-19 virüslerini temas halinde etkisiz hale getiren 5 katlı antiviral yüz maskesi geliştirdi. Geliştirilen maskenin nano-bakır bir materyale sahip olduğu ve bu materyalin de partiküllerle temas ettiğinde virüsü etkisiz hale getiren iyonlara sahip olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmacı Dr. Gareth Cave, geliştirdikleri maskenin yüzde 99,98 oranında filtreleme özelliğine sahip olduğu söyledi. Cave, "Maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiğini kanıtladık. Antiviral katman ve filtre katmanları virüsü yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni maskenin Aralık ayında satışa sunulması bekleniyor.