Koronavirüsü etkisiz hale getiren kağıt geliştirildi
Çekyalı bilim insanları, bakteri ve virüsleri yüzde 99 oranında yok eden özel bir kağıt geliştirdiklerini duyurdu.
Çekya'da bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, yüzeye düşen bakteri ve virüsleri yüzde 99 oranında yok eden özel bir kağıt geliştirdiklerini duyurdu.
Çinko ve gümüş içerikli özel kimyasallarla geliştirilen kağıdın, virüsleri, bakterileri ve mayaları öldürdüğü bildirildi.
Yapılan ilk testler sonucu, kağıdın yüzeyine düşen koronavirüs partiküllerinin yüzde 70'inin öldüğü ve 30 dakika içerisinde tamamen kaybolduğu gözlemlendi.
Yüzeyindeki mikropların yüzde 99'unu sadece 1 dakika içerisinde etkisiz hale getirdiği söylenen kağıdın, insan cildi için de güvenli olduğu belirtiliyor.