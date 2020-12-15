Koronavirüsü erkenden teşhis edebilen akıllı yüzük geliştirildi

ABD California Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüsü erkenden teşhis edebilen akıllı yüzük geliştirdi. Qura ismi verilen yüzüğün çok hafif belirtileri olan vakaları tespit edebildiği açıklandı.

Araştırmacılar, sürekli ateş ölçen bu yüzüğün geleneksel ateşölçerlerin algılayamayadığı sıcaklık değişimini takip edebildiğini ve bir koronavirüs erken uyarı sistemi olarak kullanılabileceğini söyledi.

50 hasta üzerinde denendi

Geliştirilen yüzük, 50 koronavirüs hastası üzerinde denendi. İncelemeler sonucu, sıcaklık, kalp atışı, solunum hızı ve egzersiz seviyelerini kaydeden yüzüğün Covid-19 ve gribin önde gelen semptomlarından biri olan ateşi tespit etmede etkili olduğu gözlemlendi.

Araştırmanın yazarı Benjamin Smarr, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Giyilebilir cihazlar, Covid-19 pandemisinde özel bir öneme sahip olan,yanlışlıkla asemptomatik olarak nitelendirilen vakaların tespit edilmesini kolaylaştırabilir" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın diğer yazarlardan UC San Francisco Tıp Merkezi'nde görevli Prof. Ashley Mason ise, "Giyilebilir cihazlar Covid-19'u erken tespit etmemize izin verirse, insanlar fiziksel izolasyon uygulamalarına erkenden başlayabilir ve virüsün yayılmasını azaltmak için testler yapabilir. Bu şekilde yapılan biraz önleme, onlarca tedavi için harcanan kaynağın korunmasını sağlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın detayları Scientific Reports adlı dergide yayınlandı.