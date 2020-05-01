Koronavirüsü durdurmak için yeni yöntem

Bristol Üniversitesi Diş Hekimliği Profesörü Martin Addy, diş macununun hastalığı yakalama veya ağızdan yayma şansını azaltabileceğini söyledi.

Bununla birlikte, diş macununun antimikrobiyal etkisinin sadece üç ile beş saat sürdüğü konusunda uyardı.

Bu nedenle kişilerin, dışarı çıkmadan önce diğer insanlarla temas halinde etkinin en aza indirgenmesi için dişlerini fırçalamasını gerektiğini söyledi.

"3 ila 5 saat arasında koruyor"

Profesör Addy yaptığı açıklamada, "Bilim insanları, ağız ve burun kaplamalarını destekleyen Covid-19'un yayılmasında tükürük damlacıklarının rolünü vurguladı. Diş macunu, corona virüse karşı önerilen el yıkama jellerinde bulunanlarla aynı temizlik maddelerini içerir. Diş macununun ağızdaki antimikrobiyal etkisi üç ile beş saat devam eder ve böylece tükürükteki viral yükü veya ağza giren virüslerin neden olduğu enfeksiyonu azaltır” ifadelerini kullandı.

Addy corona virüse karşı tedbirlerini en üst düzeye çıkarmak isteyen insanların evden çıkmadan hemen önce dişlerini fırçalayabileceklerini belirterek, “İnsanların çoğu karantinadan etkilendiği için egzersiz, alışveriş vb durumlardan evden hemen ayrılmadan önce dişler fırçalanabilir. Sağlık çalışanları da koruyucu ekipmanları giymeden hemen önce dişlerini fırçalasınlar” dedi.