  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüsü böyle yok edecekler
Korona Virüs

Koronavirüsü böyle yok edecekler

İngiliz bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı kullanılan bir burun spreyinin testlerine başladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 01:22:00 -
Koronavirüsü böyle yok edecekler

İngiltere Swansea Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına karşı soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir burun spreyinin testlerine başladıklarını duyurdu.

İçeriğinde İrlanda'da 1800'lü yıllarda solunum rahatsızlıklarına karşı kullanılan kırmızı deniz yosunu barındıran burun spreyinin, laboratuvar ortamında yapılan deneylerde başarılı sonuçlar verdiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacı Dr. Zita Jessop, "İlacı temel olarak sağlık personelleri için geliştirdik. İlk olarak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri hastanelerine verilecek. Sonuçlar beklediğimiz kadar olumlu olursa, bu sprey cephaneliğimizdeki bir başka silah olacak" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 480 sağlık çalışanı üzerinde test edilen burun spreyinin Covid-19 enfeksiyonunu önlemesi ve semptomların şiddetini önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kadir Şeker kiralık katil'
Gündem

'Kadir Şeker kiralık katil'

Konya'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'le ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Şeker'in kurtardığı iddia edilen Ayşe Dı..
Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum
Medya

Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum

Fatih Altaylı Habertürk canlı yayınında Cuma Namazı'nın yasaklanması konusunda konuklarından destek bulamayınca geri adım atarak Cuma Namazı..
Rıza Çalımbay'dan hakemlere Galatasaray çağrısı
Spor

Rıza Çalımbay'dan hakemlere Galatasaray çağrısı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçı sonrasında hakemlere tepki gösterip, Galatasaray'dan korkmayın mesajı verdi...
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay