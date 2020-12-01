Koronavirüsü böyle yok edecekler

İngiltere Swansea Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına karşı soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir burun spreyinin testlerine başladıklarını duyurdu.

İçeriğinde İrlanda'da 1800'lü yıllarda solunum rahatsızlıklarına karşı kullanılan kırmızı deniz yosunu barındıran burun spreyinin, laboratuvar ortamında yapılan deneylerde başarılı sonuçlar verdiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacı Dr. Zita Jessop, "İlacı temel olarak sağlık personelleri için geliştirdik. İlk olarak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri hastanelerine verilecek. Sonuçlar beklediğimiz kadar olumlu olursa, bu sprey cephaneliğimizdeki bir başka silah olacak" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 480 sağlık çalışanı üzerinde test edilen burun spreyinin Covid-19 enfeksiyonunu önlemesi ve semptomların şiddetini önemli ölçüde azaltması bekleniyor.