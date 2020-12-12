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Korona Virüs Koronavirüsü bakın nasıl tespit ettiler
Korona Virüs

Koronavirüsü bakın nasıl tespit ettiler

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin yürütülen bir çalışma, özel eğitimli köpeklerin ter kokusundan virüsü tespit edebildiğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 03:26:00 -
Koronavirüsü bakın nasıl tespit ettiler

Fransa ve Lübnan'dan bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu özel eğitimli köpeklerin ter kokusundan koronavirüsü tespit edebildiklerini açıkladı.

Çalışma kapsamında, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 97, negatif çıkan 82 kişi olmak üzere toplam 179 kişinin koltukaltlarından ter örnekleri alındı.​​​​​​​

Alınan ter örneklerinden bazıları kullanılarak, kolon kanseri tespiti ile arama kurtarmada uzman 14 köpek eğitildi.

Yürütülen deneyler sonucu yüzde 76 ila yüzde 100 arasında bir başarı oranı sağlandı. Açıklamalara göre kolon kanserini tespit etme konusunda eğitilmiş iki köpek, 68 testte yüzde 100 başarı gösterdi.

Ayrıca köpekler, test sonucu negatif çıkan 2 kişinin ter örneklerine tepki gösterdi. Bu kişilere tekrar Covid-19 testi yapıldı ancak test sonuçları bu kez pozitif çıktı.

Çalışmanın detaylar, PLOS One dergisinde yayınlandı.

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