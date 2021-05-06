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Korona Virüs Koronavirüsü atlatanlarda yeni bulgular ortaya çıktı
Korona Virüs

Koronavirüsü atlatanlarda yeni bulgular ortaya çıktı

Eskişehir Şehir Hastanesi Kovid Sonrası İzlem Merkezi'nde, koronavirüs atlatan hastalar kontrolden geçirildi. Hastalığı atlattıktan sonra solunum yetmezliğinin yanı sıra eklem ağrısı ve unutkanlık gibi rahatsızlıklarının devam ettiği tespit edilirken, ikinci kontrollerde ise göz ve ciltte döküntüler ile kaşıntı rahatsızlığı yaşadıkları belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:54:00 -
Koronavirüsü atlatanlarda yeni bulgular ortaya çıktı

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, koronavirüsü atlatan kişilerin uzun dönem takiplerinin yapıldığı Kovid Sonrası İzlem Merkezi'nde, 5 ayda 2 bin 100'e yakın hasta kontrolden geçirildi.

Eskişehir’in yanı sıra çevre illerden de gelen koronavirüsü yenmiş kişilerde hala solunum yetmezliğinin yanı sıra eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, dalgınlık ve unutkanlık gibi nörolojik rahatsızlık şikayetlerinin devam ettiği belirlendi.

İkinci kez kontrole gelenlerde yapılan incelemelerde ise koronavirüsü atlatanların göz ve ciltte döküntüler ile kaşıntı rahatsızlığı yaşadıkları tespit edildi.

"Atipik göz ve cilt bozukluklarına rastlıyoruz"

Hastane Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici, Kovid Sonrası İzlem Merkezi’nde son 5 aylık gözlemler sonucu hala 10 hastadan 1'inde ciddi solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve egzersiz intoleransına (kas yorgunluğu) rastlandığını anlattı:

"Hastaların yaklaşık yarısında halen kas-eklem ağrıları ve halsizlik şikayetleri devam ediyor. Bu hastaların bir grubunda atipik göz ve cilt bozuklukları veya bunlarla ilgili yakınmalara rastlıyoruz. Bu şikayetlerin Kovid ile bir ilişkisi var mı? Bu konuda çok emin değiliz ama dikkati çeken sayıda göz ve cilt yakınmaları var. Bu konu ile ilgili de arkadaşlarımız çalışmalarına ve araştırmalarına devam ediyorlar."

Kovid Sonrası İzlem Merkezi Koordinatörü Dr. Şebnem Eker Güvenç de koronavirüs atlatanların eklem ağrısı, halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetlerinin yaygın olduğunu söyledi. Kontroller sırasında bunlara ek olarak farklı semptomlarda şikayetler de görmeye başladıklarını kaydeden Güvenç, şunları söyledi:

"Cilt döküntüleri, gözle ilgili semptomlardan bulanıklık, bozukluk gibi şikayetlerle geliyor hastalarımız. Bunları ilgili bölümlere yönlendirerek takip ediyoruz. Tabi bu durumları Kovid enfeksiyonu ile direkt ilişkilendirmek için henüz erken ama hastaların takibinde bunu gözlemleyeceğiz. Değişik semptomlarla gelen hastaları oldukça sık görüyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz ve hastaları takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de verileri takip edeceğiz. Yeni bulgular hastalıktan 3-4 ay sonra cilt döküntüleri, kaşıntı ile gelen hastalar var."

"Nefes darlığı şikayetlerim devam ediyor"

Geçen yılın Ekim ayında koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuşan Fatih Harman da kontrolleri için İzlem Merkezi’ne geldiğini söyledi:

"Ekim ayında hastalığı kaptım sonrasında rahatsızlandım, ateşim çıktı. Hastanede yapılan test sonucunda pozitif olduğumu öğrendim. Evde tedavi uyguladılar. Sonrasında tekrar rahatsızlanınca hastaneye yattım. İlaç tedavisi uyguladılar, 1 hafta sonrasında çıkış verdiler. Sonrasında merdiven çıkarken veya yürüdüğümde nefes sorunum oluştu. Onun için tekrar Kovid İzlem Merkezi'ne geldim. Eskisine nazaran yürüdüğümde ya da koştuğumda tabi ki nefes darlığı şikayetlerim oluyor. Bu sıkıntılarım devam ediyor."

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