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Korona Virüs Koronavirüsü atlatanlara beklenmedik haber
Korona Virüs

Koronavirüsü atlatanlara beklenmedik haber

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs geçirmiş olmanın istenilen düzeyde bağışıklık sağlamadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 11:08:00 -
Koronavirüsü atlatanlara beklenmedik haber

Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçtiği şu günlerde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığı geçirenlere önemli uyarılarda bulundu. Hastalığın istenilen düzeyde bağışıklık sağlamadığını ifade eden Ceyhan, "Bizim çok yatan hastalarımız içinde 3'üncü defa enfeksiyon geçirenler var" ifadelerini kullandı.

"Mutant virüs bazı şeyleri de şüphe ile karşılamamıza neden oldu, bildiğimizi sandığımız şeyleri" diyen Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bunlardan bir tanesi de geçirilen hastalığın 6 ay koruması. Hastanemizde hastalıktan 2 ay sonra tekrar hastalık geçiren kişiler var. 'Şu kadarı hastalık ile bağışıklık kazanır, şu kadarını da ben aşılarım' diye hesap yaparsak; Hindistan bunu yaptı, büyük bir patlama yaşadı. Aşı ve tedbiri birlikte yürütmeden vaka sayısının azalması mümkün değil. Biz '6 ay bekleyin' diye söylüyorduk, mutant virüs ile ortaya çıkan vakalarda daha erken hastalanmalar olduğunu görüyoruz; aşıyı da belki 6 ay sonra değil, daha erken sürede yapmamız gerekecek" diye konuştu.

"Bu hızla devam edersek yıllar alır"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedbirler ile birlikte vaka sayılarında azalma yaşanıp yaşanamayacağına ilişkin, "Halkın kurallara ne kadar uyduğu önemli. Orada bir iyiye gitmeyi ben gözlemlemiyorum açıkçası. Aşılma hızımız ilk başta gayet iyiydi, şimdi günde 30 binlere kadar düştü, bu hızla devam ederse Türkiye'nin istediğimiz düzeyde aşılanması yıllar alır. Aşı kararsızlığını biz zaten bekliyorduk, bunun çok önceden tedbirinin alınması lazımdı" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, önlemlerin gevşetilmesi ile vakalarda büyük bir patlama yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Bu önlemler ile vaka sayısı azalıyor gibi çıkar ve önlemler kaldırılırsa eğer ya da halk gevşetirse önlemleri, bir süre içerisinde büyük bir patlama yaşayabileceğimizden korkarım. Bunlar daha sonra riski artıran yaklaşımlar. Biz günde 30 bin aşılama ile aşının etkisini gözlemleyemeyiz açıkçası. Önlemlerin daha sıkı olması lazım, halkın bu önlemlere daha sıkı sarılması lazım. Artık ucunda ışığın göründüğü tüneldeyiz. Ne kadar erken topumun yüzde 70-75'ini aşılayabilirsek o kadar çabuk kurtulacağız salgından" diye konuştu.

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