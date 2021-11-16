  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüsü ağır geçirenlerin nedeni açıklandı
Korona Virüs

Koronavirüsü ağır geçirenlerin nedeni açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmada bazı koronavirüs hastalarının neden daha ağır geçirdiği ortaya koyuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 09:12:00 -
Koronavirüsü ağır geçirenlerin nedeni açıklandı

Araştırmada uyku apnesi olanların corona virüsünü daha ağır geçirdiği tespit edildi. 5402 hastanın verilerini takip eden bilim insanları uyku apnesinin hastalanma riskini artırıp artırmadığına dair bir inceleme yapmazken, uyku apnesine sahip kişilerin Covid-19’u daha ağır geçirdiği ve uyku apnesinin ölüm oranlarını da arttığını açıkladı.

Araştırmada uyku apnesine iyi gelen “uyku apnesi solumum cihazları” ve oksijen konsantratörü gibi tedavi yöntemi ve araçların ağır Covid-19 vakalarındaki riski azaltıp azaltmayacağına dair bir bilgi verilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Türk Cumhurbaşkanı maça gelirse...
Spor

Karadağ'dan Türkiye açıklaması: Türk Cumhurbaşkanı maça gelirse...

Karadağ Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Türkiye ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlad..
Sahnede öyle bir pislik yaptı ki! İşte Batı uygarlığı!
Dünya

Sahnede öyle bir pislik yaptı ki! İşte Batı uygarlığı!

ABD'li Brass Against adlı müzik grubunun solisti Sophia Urista, sahnede yaptığı iğrençlikle Batı'nın uygarlık düzeyini gösterdi.
Fransa'dan Türkiye sınırında terör örgütlerine yardım! İşte Lafarge'ın inşa ettiği terör tünelleri
Dünya

Fransa'dan Türkiye sınırında terör örgütlerine yardım! İşte Lafarge'ın inşa ettiği terör tünelleri

Fransız çimento şirketi Lafarge'ın terör örgütleriyle girdiği kirli ilişki, ortaya çıkan yeni detaylarla daha da netleşiyor. TRT Haber, Suri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay