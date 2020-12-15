Koronavirüsten ölüme cinayet davası açıldı
İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı bir kadının kaldığı bakımevinin müdürü hakkında 'cinayet' suçlamasıyla dava açıldı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı bir kadının ailesi, hastaneye başvurmadığı ve ihmali olduğu gerekçesiyle bakımevinin müdürüne cinayet suçlamasıyla dava açtı.
İddianameyi kabul eden Madrid Mahkemesi, bakımevi müdürünü sanık olarak 26 Şubat'ta ifade vermeye çağırdı.
Öte yandan Madrid özerk yönetimindeki Leganes kentinde de bir bakımevinde kalan yaşlılardan 9'unun koronavirüsten hayatını kaybetmesi üzerine Madrid İl Mahkemesi'nin soruşturma emri çıkardığı öğrenildi.
Salgın nedeniyle yaşlı bakım evlerindeki yakınlarını kaybeden çok sayıda aile, gerekli tedbirlerin alınmadığı, hastaneye götürülmeyip ölüme terk edildiği iddialarıyla bakım evleri görevlileri hakkında benzer suçlamalarda bulunuyor.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana 48 bin 13 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerin 24 binden fazlasının bakım evlerinde kalan yaşlılar olduğu belirtiliyor.