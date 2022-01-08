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Korona Virüs Koronavirüsten ölen doktor toprağa verildi
Korona Virüs

Koronavirüsten ölen doktor toprağa verildi

Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden doktor Nuray Sevim, Aksaray'da toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 14:29:00 -
Koronavirüsten ölen doktor toprağa verildi

Sevim'in cenazesi, Ankara'da tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morgundan yakınları tarafından alınarak, Aksaray'daki Somuncu Baba Cami'sine getirildi.

Sevim'in cenazesi, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına Sevim'in yakınlarının yanı sıra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan ve çok sayıda doktor katıldı.

Nuray Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Mehmet Tankut Sevim de 8 Aralık'ta Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Mehmet Tankut Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

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