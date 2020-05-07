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Korona Virüs

Koronavirüsten öldü! 154 kişi için harekete geçildi

Burdur'da koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Zafer Balaca hayatını kaybetti.Balaca'nın eşinin de tedavisi devam ederken, çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izolasyona alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:52:00 - 2020-05-07 12:09:18
Koronavirüsten öldü! 154 kişi için harekete geçildi

Dalaman Yarı Açık Cezaevi'nden tahliye edilen Zafer Balaca, Çeltikçi'deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Testi pozitif çıktı

26 Nisan günü ise öksürük şikayetiyle ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 27 Nisan günü Balaca ile eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

154 kişi evlerinde izolasyona alındı

Filyasyon ekipleri tarafından çiftin temaslı olduğu 154 kişi tespit edildi. Bu kişiler, Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı.10 gündür tedavi altında olan Zafer Balaca, dün gece yaşamını yitirdi. Balaca'nın cenazesi, bu sabah Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi.

Eşinin tedavisi devam ediyor

Balaca'nın eşinin tedavisi ise halen Bucak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Balaca'nın eşinin tedavisi sürerken, çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izolasyona alındı.

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