  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Koronavirüsten kurtulan kişiler tekrar enfekte olabiliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili 1985-2020 yılları arasında yapılan bir araştırma, koronovirüsten kurtulan kişilerin 6 ay sonra tekrar enfekte olabileceği gerçeğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 02:33:00 -
Koronavirüsten kurtulan kişiler tekrar enfekte olabiliyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili yapılan bir araştırma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Amsterdam Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 1985-2020 yılları arasında yapılan söz konusu araştırma sonuçlarının, koronavirüsten kurtulan kişilerin 6 ay sonra tekrar enfekte olabileceğine işaret ettiğini açıkladı.

Araştırma kapsamında, 27 ila 66 yaş arasında olan 10 hasta üzerinde 6 aylık aralıklarla çeşitli incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucu bilim insanları, katılımcıların aynı virüse üç yıl içinde tekrar yakalandığını tespit etti. Koronavirüse karşı geliştirilen bağışıklığın ise kısa süreli olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı