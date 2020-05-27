Koronavirüsten kurtulan kişiler tekrar enfekte olabiliyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili yapılan bir araştırma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Amsterdam Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 1985-2020 yılları arasında yapılan söz konusu araştırma sonuçlarının, koronavirüsten kurtulan kişilerin 6 ay sonra tekrar enfekte olabileceğine işaret ettiğini açıkladı.

Araştırma kapsamında, 27 ila 66 yaş arasında olan 10 hasta üzerinde 6 aylık aralıklarla çeşitli incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucu bilim insanları, katılımcıların aynı virüse üç yıl içinde tekrar yakalandığını tespit etti. Koronavirüse karşı geliştirilen bağışıklığın ise kısa süreli olduğu belirtildi.