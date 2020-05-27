Koronavirüsten kurtulan kişiler tekrar enfekte olabiliyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili 1985-2020 yılları arasında yapılan bir araştırma, koronovirüsten kurtulan kişilerin 6 ay sonra tekrar enfekte olabileceği gerçeğini ortaya çıkardı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili yapılan bir araştırma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Amsterdam Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 1985-2020 yılları arasında yapılan söz konusu araştırma sonuçlarının, koronavirüsten kurtulan kişilerin 6 ay sonra tekrar enfekte olabileceğine işaret ettiğini açıkladı.
Araştırma kapsamında, 27 ila 66 yaş arasında olan 10 hasta üzerinde 6 aylık aralıklarla çeşitli incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucu bilim insanları, katılımcıların aynı virüse üç yıl içinde tekrar yakalandığını tespit etti. Koronavirüse karşı geliştirilen bağışıklığın ise kısa süreli olduğu belirtildi.