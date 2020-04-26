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Korona Virüs

Koronavirüsten korunmak adına içtiği şeyler hayatına mal oldu

Tekirdağ’da, koronavirüsten korunmak adına dezenfektan ve etil alkol içen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2020-04-26 15:44:00 -
Koronavirüsten korunmak adına içtiği şeyler hayatına mal oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde koronavirüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği iddia edilen şahıs hayatını kaybetti.

Durumu giderek ağırlaştı

Olay, Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki B.Ç., tüm dünyaya korku salan korona virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtikten bir süre sonra rahatsızlandı. Çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran şahıs tedavi altına alındı. Durumu giderek ağırlaşan B.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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