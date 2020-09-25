Koronavirüsten güzel haber geldi

Koronavirüs pandemisinde son dönemde yaşanan vaka artışı sonrası alınan tedbirlerin ilk sonuçları çıkmaya başladı. Ankara'da vakalar düşüşe geçti. Sağlık Bakanlığı'na iletilen verilerde, “Ankara’da olumlu yönde gelişme var. Bir ay önceki kurallara uyum ile şimdiki uyum farklı. Yüzde 50 uyum vardı neredeyse, bugün yüzde 100’e yakın maske ve mesafe uyumu var." denildi.

AVM'lere plan

Ankara'daki yüksek vaka artışının Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla birlikte İstanbul'da da yaşanması bekleniyordu. Bu riske karşı erken davranılarak yeni tedbirler devreye alındı ve vaka artışı korkulan seviyeye çıkmadı.İstanbul'da da vaka artışının kontrol altında tutulması için AVM'lerin açılış kapanış saatlerinde yoğunluklara göre yeniden planlanacağı ifade edildi.

Yalan beyana hapis

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle "Temaslıların Doğru Bilgilendirilmesi" istendi. Gönderilen genelgede "Koronavirüs teşhisli hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında TCK'nın 206'ncı maddesi 'kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükmü kapsamında gerekli işlem tesis edilecek. Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda idari işlem tesis edilecek" denildi.



Uzmanlar ise, son dönemde alınan tedbirlerin vaka sayılarına tam yansımasının 3 hafta süreceğini belirtiyor.

Türkiye gazetesi