Koronavirüsten en çok etkilenen kan grubu belli oldu

6 ay gibi süredir dünyada başta sağlık ve diğer alanlarda krizler yaşatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar 500 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Genellikle damlacıklar ile bulaşan Kovid-19'a ile ilişkin yeni araştırma dikkat çekti. Bilim insanları, 6 gendeki varyasyonları Kovid-19'un olası ağır seyriyle ilişkilendirdiği bu muhtemel risk ile kan grupları arasında da bağlantı kurdu.

Binlerce hasta incelendi

Sonuçları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde İtalya, İspanya, Danimarka ve diğer ülkelerden bilim insanları, yaklaşık 2 bini ağır olmak üzere binlerce Kovid-19 hastası ve sağlıklı kişi üzerinde genetik inceleme yürüttü.

A grubu daha çok etkileniyor

Avrupa'daki binlerce hastanın genlerini karşılaştıran bilim insanları, kan grubu A olanların, 0 olanlar ile karşılaştırıldığında Kovid-19'u daha ağır geçirme olasılığının bulunduğunu tespit etti.

Bilim insanlarının, 6 gendeki varyasyonları Kovid-19'un olası ağır seyriyle ilişkilendirdiği bu muhtemel risk ile kan grupları arasında da bağlantı kurduğu belirtildi.

Wisconsin Tıp Fakültesinden doktor Parameswar Hari, kan grubu 0 olan kişilerin, belirli proteinleri yabancı olarak algılamada daha iyi olduğu, bunun virüsün yüzeyindeki proteinler için de geçerli olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Hari, Kovid-19'un genetik kuzeninin yol açtığı SARS salgınında da kan grubu 0 olanların hastalığı ağır geçirme olasılığının düşük bulunduğunun gözlendiğini hatırlattı.

Johns Hopkins Üniversitesi Genetik Tıp Enstitüsü Yöneticisi doktor David Valle de kan grubunun kolera, E.koli bakterisinin neden olduğu tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, ülser ve mide kanserine yol açabilen helikobakter pilori gibi diğer enfeksiyon hastalıkları ve bakterilere daha duyarlı olunmasıyla bağlantısının bulunduğunu aktardı.

Konuyla ilgili daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılmasının gerekli olduğu da vurgulandı.