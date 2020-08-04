  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Koronavirüsten acı haber! 35 yaşındaki doktor hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde görev yapan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 12:58:00 -
Koronavirüsten acı haber! 35 yaşındaki doktor hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye’de bir dönem AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Vekilliği yapan Fatma Özlü’nün oğlu Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), corona virüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Vefatı, sağlık camiasını üzüntüye boğan Dr. Mustafa Özlü'nün, 2017 yılından bu yana Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı