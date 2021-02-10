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Korona Virüs Koronavirüste yeni önlem planı belli oldu
Korona Virüs

Koronavirüste yeni önlem planı belli oldu

Koronavirüs salgınına karşı Mart sonuna kadar 13 milyon kişinin aşılanması planlanırken, artan vaka sayılarına karşı "bölgesel önlem" planı da gündeme geldi. Buna göre tedbirler Türkiye genelinde değil, vaka yoğunluğu yaşanan bölgede uygulanacak. Sorunun kaynağı tespit edilerek tedbirler ona göre belirlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 07:42:00 - 2021-02-10 07:43:37
Koronavirüste yeni önlem planı belli oldu

Mutant virüslerin Türkiye'de de görülmesi nedeniyle bölgesel bazı kısıtlamalar gündeme gelirken, yeni varyantların Avrupa'daki gibi yeni bir dalgaya yol açıp açmayacağının mart ayında belli olması bekleniyor. Türkiye'nin aldığı önlemler nedeniyle 30 binli rakamlardan 5 binlere kadar inen günlük vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.

Yükselen vaka sayıları, virüsün İngiltere varyantından kaynaklanıp kaynaklanmadığı tartışmalarını gündeme getirdi. Ancak vaka sayısındaki artışın mutant virüsten değil, okulların tatile girmesi nedeniyle yaşanan hareketlilikten kaynaklandığı belirtiliyor.

İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına da Türkiye'de rastlanmaya başlandı. Yeni varyantların Türkiye'de etkili olup vaka sayılarını Avrupa'da olduğu gibi hızla artırmasının gündeme gelmesi halinde, net tablonun mart ayının başlarında görülmeye başlanması bekleniyor. Çünkü Avrupa ülkelerindeki artışların, ilk vakanın görülmesinden sonraki 4 ila 6'ncı haftalar arasında gerçekleştiği göz önüne alındığında söz konusu zaman aralığı Türkiye için mart ayı başlarını işaret ediyor.

Avrupa'daki dalganın Türkiye'ye yansımaları konusunda uzmanlar mart ayı itibarıyla havaların ısınmaya başlayacağını, bunun da insanların dış mekânları kullanmasını gündeme getireceğine dikkat çekerek, "Dış mekânlarda bulaş daha düşük olduğu için bu varyantların etkisi Avrupa'dakinden daha az olur" yorumunu yapıyor. Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi aşılara ulaşımda çıkan sıkıntılara paralel olarak kendi aşılama takviminde de değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Mart ayı sonuna kadar 13 milyon kişinin ikinci dozlar dahil aşılamalarının tamamlanması hedefleniyor.

Bölgesel tedbirler alınacak

Aşının salgının hızını kesmesi belirli bir süre alacağı ve günlük vaka sayılarının da giderek yükselmesi nedeniyle yeni önlemler de tartışılmaya başladı. Ancak yeni alınacak önlemlerin Türkiye genelinde değil, bölgesel olacağı, vakaların kaynağına bakıp bölgesel önlemler ve kısıtlamaların getirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Kaynak: Sabah

 

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