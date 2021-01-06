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Korona Virüs Koronavirüste yeni bir belirti ortaya çıktı
Korona Virüs

Koronavirüste yeni bir belirti ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırmada koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya kondu. Yaşanan bu gelişme, dünya basını tarafından da "son dakika" olarak duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:18:00 -
Koronavirüste yeni bir belirti ortaya çıktı

Dünya, koronavirüs salgını ile mücadelesini sürdürüyor. Aşı çalışmaları devam ederken salgının klinik boyutta araştırılması da sürüyor. Bu doğrultuda, İngiltere'de, dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi. Araştırma sonuçlarında, yeni tip koronavirüsün bir başka belirtisinin daha olabileceği ortaya kondu. 

Dünyanın farklı bölgelerinden 4 milyondan fazla kişinin verileri mobil uygulama yardımıyla analiz edildi. Araştırmanın sonuçları, Kovid-19'un düzensiz veya yüksek hızlı kalp atışına neden olabileceğini gösterdi.

Doktorlar, nabzı ölçerken hatalardan kaçınmak için ölçümün kişinin sakin olduğu anda yapılması, tercihen ölçümden önce kişinin 5 dakika dinlenmesi ve gevşemesi, yani stres faktörlerini veya fiziksel yükleri vücuttan atması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Yeni koronavirüs enfeksiyonu belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunur. Daha ağır vakalarda enfeksiyon zatürreye, akut solunum yetmezliğine, böbrek yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabilir.

 

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Yorumlar

abdrhman

ayrıca cinsel arzuyu öldürüyor ve sertleşme problemi yapıyor. saymakla bitmez bu grip enfeksiyonunun hünerlerini. yahudilerin icadı koron a aşısına çok dikkat edin. erkek çocuklarını kısırlaştırıp gay , kız çocuklarını kısırlaştırıp feminist ruhlu yapıyormu. yahudilerin icadı olan aşıya şüpheli yaklaşın derim. BİLMİYORLARSA BURADAN ÖĞRENSİNLER BİLİM ADAMLARINA DUYURULUR ; Korona bildiğimiz grip enfeksiyonudur. asırlardır var ve bitmeyecektir. çünkü grip enfeksiyonu demek vücudun kendi içindeki pislikleri temizleme olayıdır. senede veya 2 senede bir muhakkak temizlik yapar. çaresi hastalık esnasında bol bol günde 5-6 su bardağı nane limon ıhlamur kaynatıp için. en az 8 gün sonra daha rahat pisliği atarsınız. bu yaşlılarda biraz daha ağır geçer. eğer insanlar grip yani korona olamazlarsa o pislik vücut içinde birikir ya kanser yapar ya başka bir hastalık yapar. yani koronasız grip enfeksiyonsuz yaşam yoktur.
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