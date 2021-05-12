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Korona Virüs Koronavirüste vaka sayısı tırmanıyor! O ülke alarm veriyor
Korona Virüs

Koronavirüste vaka sayısı tırmanıyor! O ülke alarm veriyor

Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka sayısı 160 milyon 847 bine, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 milyon 339 bine, iyileşenlerin sayısı ise 138 milyon 618 bine çıktı. Hindistan'da günlük can kaybı 4 bin 205 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 21:57:00 -
Koronavirüste vaka sayısı tırmanıyor! O ülke alarm veriyor

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 561 bini, Hindistan'da 23 milyon 663 bini, Brezilya'da 15 milyon 285 bini ve Fransa'da 5 milyon 821 bini geçti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 205 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 342 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Fransa'da sağlık acil durumunun sonlanması ve Kovid-19 "sağlık kartı" uygulamasını içeren tasarı Ulusal Meclisten geçti.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 aşısı dağıtımındaki eşitsizliğin küresel ekonomik toparlanma için ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 salgınındaki rolünü incelemek üzere kurulan "bağımsız panel", salgının dünyanın hızlı tepki vermediği "önlenebilir" bir felaket olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB ülkelerinde Kovid-19'a karşı kullanılan aşıların genel olarak virüsün Hindistan'da ortaya çıkan varyantına karşı etkili göründüğünü bildirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının hamilelerde ve yeni doğum yapan kadınlarda kullanımını durdurdu.

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla Kovid-19 aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın, 14 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 160 milyon 847 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 339 bine, iyileşenlerin sayısı ise 138 milyon 618 bine ulaştı.

 

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