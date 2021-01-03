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Korona Virüs Koronavirüste vaka sayısı 4 ayda 3 kat arttı
Korona Virüs

Koronavirüste vaka sayısı 4 ayda 3 kat arttı

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüste korkutan tablo ortaya çıktı. Vaka sayısı, son 4 ayda 3 kattan fazla artarak 85 milyona dayandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 21:28:00 -

Dünyada koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019'un sonlarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada vaka sayısı, son 4 ayda 3 kattan fazla artarak 85 milyona yaklaştı. ABD, vefat sayısında ise zirveye yerleşti. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 254 artarak 358 bin 704'e yükseldi.

İlk 15 ülkenin genel görünümü

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, dünyadaki COVID-19 Kaynaklı vefat verileriyle bir çubuk grafik yarışı (bar chart race) hazırladı. 15 Mart 2020 ile 02 Ocak 2021 tarihleri arasını baz alan çalışmada günbegün yaşanan değişim yer aldı.

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