Koronavirüste vaka sayısı 4 ayda 3 kat arttı
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüste korkutan tablo ortaya çıktı. Vaka sayısı, son 4 ayda 3 kattan fazla artarak 85 milyona dayandı.
Dünyada koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019'un sonlarında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada vaka sayısı, son 4 ayda 3 kattan fazla artarak 85 milyona yaklaştı. ABD, vefat sayısında ise zirveye yerleşti. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 254 artarak 358 bin 704'e yükseldi.
İlk 15 ülkenin genel görünümü
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, dünyadaki COVID-19 Kaynaklı vefat verileriyle bir çubuk grafik yarışı (bar chart race) hazırladı. 15 Mart 2020 ile 02 Ocak 2021 tarihleri arasını baz alan çalışmada günbegün yaşanan değişim yer aldı.