Koronavirüste umutlandıran ifadeler: Türkiye'de yılbaşı sonrasında...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan umutlandıran bir açıklama geldi.

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmalarının ileri aşamalarda olduğunu kaydederek ylbaşı ya da yılbaşının ardından aşının piyasada olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

İlhan, antikorların, koronavirüs teşhisinden sonra en az 4 ay koruyuculuk sağladığı yönündeki araştırma hakkında değerlendirmede bulundu.

Vücutta yeterli seviyede antikor olmasının tekrar o hastalığa yakalanmaktan koruduğunu ifade eden İlhan, bir hastalıktan korunmak için ya aşı yolu ile antikor üretildiğini ya da o hastalığın geçirilmesi yolu ile antikor üretilmiş olunduğunu bildirdi.

İlhan, yeterli düzeyde antikor olmadığında insanların yeniden hasta olabileceğini vurguladı.

Koronavirüs tanısı almış, evde izolasyon koşulu verilmiş veya yakınlarına karantina koşulu verilmiş bazı vatandaşların bunu hiç dinlemediği için üzüldüğünü ifade eden İlhan, dışarıya çıkıldığını, parka-bahçeye gidildiğini, 'zaten evde' olunduğunun düşünüldüğünü söyleyerek koronavirüs geçirip, iyileşenlerin, kendilerine bir şey olmaz anlayışıyla dışarıda dolaşmamaları gerektiğini bildirdi.

Aşı çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken sözler: Başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz

Dünya genelinde yapılan koronavirüs aşısı çalışmalarına da değinen İlhan, bir aşının bir ülke tarafından üretilip, kullanıma sokulmasının Türkiye'nin de kullanıma sokacağı manasına gelmediğini vurguladı.

Yurt dışında üretilen bütün aşılar için Türkiye'de de onay alınması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. İlhan, başka ülkelerin aşısına güvenilemeyeceğini bildirdi.

'Faz çalışmaları' diye ifade edilen ilgili çalışmaların çok hızlı geçerek piyasaya sürülmüş aşılar olabileceği konusunda endişeler bulunduğunu kaydeden İlhan, bu süreçlerin kolay bitecek süreçler olmadığını, koşullardan birinin de yan etkiler olduğunu, yan etkilerin bir ayda da, 2 ayda da, 3 ayda da çıkabileceğini söyledi.

İlhan, bu süreçleri tamamlamadıkları için tüm koronavirüs aşılarına dikkatli bakmak gerektiğini kaydederek Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği aşılar olduktan sonra ise sorun olmayacağını ifade etti.

Türkiye'de aşı çalışmaları ne durumda?

Prof Dr. İlhan, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı onaylı aşı çalışması yapan gruplar olduğunu ve oldukça ileri aşamada olduklarını, yılbaşı, yılbaşı sonrasında aşının piyasada olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Aşının piyasaya çıkmasının yüzde yüz koruma sağlamayacağını vurgulayan İlhan, aşının yeterli dozda antikor oluşturmaması halinde bu defa insanların aşoya bağlı yeterli korumaya da sahip olamayabileceğini bildirdi.

Her aşının kişiyi bağışık hale getirmeyebileceğini söyleyen Prof., aşı olsa bile süreç iyice azalana kadar koruma önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

İlhan, dezenfektan satın alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında da konuşarak dezenfektan kullanımının el yıkamanın yerini tutmadığını ifade etti.

Vatandaşların hatta dezenfektanları satın alan ticari işletmelerin, kamu kuruluşlarının en önemli dikkat etmesi gereken hususun dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı olması olduğunu belirten İlhan, birçok korsan dezenfektanın da ortaya çıktığını, hatta içlerinde normal sudan çok da farklı bir şey olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

İlhan, dezenfektanların içindeki maddeye çok takılmamasını, mühim olanın Sağlık Bakanlığı'nın bu maddeyi dezenfektan olarak onaylaması olduğunu duyurdu.