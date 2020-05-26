  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Koronavirüste son durum! Bakan Fahrettin Koca iyileşen hasta sayısına dikkat çekti

26 Mayıs 2020 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüste bugün iyileşen hasta sayısı kaç? Koronavirüste iyileşen hasta sayısı kaç? gibi sorular araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyileşen hasta sayısına dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 20:52:00 -
Koronavirüste son durum! Bakan Fahrettin Koca iyileşen hasta sayısına dikkat çekti

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği; toplam vaka sayısının 158 bin 762 ve can kaybının 4 bin 397 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

yahu bu korona dediğiniz grip hastalığıdır. yaşlılarda daha ağır geçer bazılarınıda alır götürür. bu ilk değilki. istediğin kadar milleti eve hapis et grip hastalığı hiç bir zaman bitmez. çünkü kesin tedavisi yok. grip insan vücudunun kendi içini temizleme olayıdır.
  • Yanıtla
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı