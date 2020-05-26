Koronavirüste son durum! Bakan Fahrettin Koca iyileşen hasta sayısına dikkat çekti
26 Mayıs 2020 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüste bugün iyileşen hasta sayısı kaç? Koronavirüste iyileşen hasta sayısı kaç? gibi sorular araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyileşen hasta sayısına dikkat çekti.
Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği; toplam vaka sayısının 158 bin 762 ve can kaybının 4 bin 397 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" değerlendirmesinde bulundu.