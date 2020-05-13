Koronavirüste son bilanço belli oldu

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 292 bin 899 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 milyon 342 bin 849 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 604 bin 216...

Koronavirüste son durumu ve gün içinde yaşanacak tüm gelişmeleri bu haberimizden takip edebilirsiniz;

- Brezilya toplamda 178 bin 214 vakayı, 12 bin 461 ölümü doğruladı.

- İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a vaka sayısı ise 16 bin 529'a yükseldi.

Son durum

- Türkiye'de vaka sayısı 141 bin 475, ölü sayısı 3 bin 894 oldu.

- Worldometers verilerine göre; ABD'de Kovid-19 salgınında can kaybı 83 bin 425'e, vaka sayısı ise 1 milyon 402 bin 636'ya yükseldi.

- İngiltere toplamda 226 bin 463 vakayı 32 bin 692 ölümü doğruladı.

- Almanya'da toplam ölü sayısı 7 bin 738'e vaka sayısı ise 173 bin 171'e fırladı.

- Fransa'da vaka sayısı 178 bin 225'e, ölü sayısı 26 bin 991'e çıktı.

- Hollanda'da vaka sayısı 42 bin 984'e ulaşırken, ölü sayısı 5 bin 510 oldu.

- Belçika'da vaka sayısı 53 bin 779 olurken ölü sayısı 8 bin 761'ye yükseldi.

- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 30 bin 911'e, vaka sayısı ise 221 bin 216'ya yükseldi.

- Çin toplamda 82 bin 926 bin vakayı ve 4 bin 633 ölümü doğruladı.

- Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bin 968'e, ölü sayısı 657'ye yükseldi.

- Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 98'e, vaka sayısı ise 6 bin 980'e çıktı.