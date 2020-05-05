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Korona Virüs

Koronavirüste sevindiren gelişme! 15'e yükseldi

Bir süreden beri yeni koronavirüs vakası tespit edilmeyenGümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illere yenileri eklendi. Artvin’de 18 gündür kimsenin virüse yakalanmadığı açıklanırken Giresun'da ise 3 gündür yeni vaka görülmedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 07:25:00 - 2020-05-05 07:29:52
Koronavirüste sevindiren gelişme! 15'e yükseldi

Koronavirüsten arınan şehirlerin sayısı 15’e yükseldi. Dün itibarıyla Artvin’de 18 gündür kimsenin virüse yakalanmadığı açıkladı. Şehirde şu ana kadar 39 hastanın görüldüğü belirtildi. Bu kişilerden beşinin öldüğü, diğerlerinin ise iyileştiği aktarıldı.

Tedbirler sonuç verdi

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar “Virüse karşı aldığımız tedbirler şükürler olsun ki sonuç verdi. Hastanelerimizde şu an Covid-19 tedavisi gören bir kişi bile yok. Artvin halkının tedbirlere uyması yüksek oranda başarı sağladı. Bundan sonra da tehlike tamamen geçen kadar böyle devam etmelerini umuyorum” dedi.

Sivas'ta da son dört gündür yeni bir vakaya rastlanmadı. Giresun da ise bu süre üç gün olarak ifade edildi.

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