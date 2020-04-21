Koronavirüste ölüm oranları hava kirliliği ile bağlantılı

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs kaynaklı ölümler üzerinde detaylı bir araştırma gerçekleştiren bilim insanları, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Havard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları araştırma sonucu kirli havaya maruz kalan kişilerin koronavirüse karşı daha riskli olduğunu, koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarının hava kirliliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu tespit etti.

"Kirli havayı soluyan kişiler ölümlere daha elverişli"

Çalışma kapsamında ABD'nin koronavirüsten kaynaklanan ölüm oranlarını inceleyen bilim insanları, havadaki ince partikül konsantrasyonlarının artmasıyla birlikte koronavirüsten kaynaklanan ölüm oranlarında yüzde 15'lik bir artış olduğunu kaydetti.

Söz konusu araştırma ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Francesca Dominici, kirli havayı solumaya maruz kalanların koronavirüsten kaynaklanan ölümlere daha elverişli olduğunu söyledi. Dominici, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çalışmamız kirli havayı uzun süre soluyan insanların COVID-19 kaynaklı ölümlere daha elverişli olduğunu gösteriyor."

"Salgın hastalık olmasa bile zarar veriyor"

Koronavirüsten kaynaklanan ölüm oranlarının hava kirliliğinin yüksek olduğu yerlerde daha fazla olduğuna değinen Dominici, salgın hastalık olmasa bile ince partikül maddelerin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceğini söyledi.