Koronavirüste normalleşme ve rahatlama takvimi belli oldu! İki farklı görüş

Tüm planlar beklenen aşıların gelmesi, hazırlanması ve öncelikli kitlelere yapılmasına göre belirleniyor. Hükümette yapılan hesaplamalara göre, ikinci parti olarak gelen 6.5 milyon aşının, hazırlanıp kitlelere uygulanmaya başlaması için en kısa olasılıkla 15 gün gerekecek. Bu, şubat ayının ikinci haftasını bulacak. İkinci parti aşılamayla, ilk 3 milyon dozla beraber, şubat sonuna kadar 6 milyon kişinin aşılanması tamamlanabilecek.

Yapılan plan işlerse, 15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek. Bu aşıların kitlelere yapılması da mart ayının başını bulacak. Bu takvime göre, 20 milyona yakın aşı, ikinci tur aşılanmalar da hesaba katıldığında en fazla 15 milyon kişiye yapılmış olacak. Bu da "öncelikli, hareketli ve riskli" kitlelerin aşılanmasına yetecek.

Önce 'riskli ve hareketli' kitle

Daha önce açıklandığı gibi risk grupları ve hareketli olan kitlelerin aşılanmasına öncelik verileceği için, koronavirüsün bulaşması ve kitlelere yayılması da azaltılmış olacak. Verilen bilgiye göre, ikinci dozları yapılacak olan yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı, 8 milyon 65 yaş üstü, 1 milyon emniyet mensubu, 1 milyon TSK mensubu, 1 milyon öğretmenin aşılanmasına öncelik verildiğinde, 12 milyon kişiden oluşan ilk hedef kitlenin aşılanması tamamlanmış olacak.

Normalleşmede iki farklı görüş

Hürriyet'in haberine göre, hükümette yapılan değerlendirmelerde, farklı iki görüş bulunuyor.

1-AŞAMA AŞAMA AÇILALIM: Şubat ayının ikinci yarısından itibaren okullar, lokanta ve kafelerin aşama aşama kontrollü olarak açılmasını savunanlarla, mart ayının ikinci yarısına kadar beklenmesi gerektiğini dile getirenler bulunuyor. Erken davranılmamasını savunanların daha çok bilim kurulu üyeleri olduğu, daha önce harekete geçilebileceğini dile getirenlerin de ekonominin durumunu göz önünde bulunduran siyasiler olduğu belirtiliyor.

2-ÖNCE AŞILANMA BİTSİN: Toplantılarda, kısıtlamaların daha erken kaldırılmasını savunanlar, birinci dalganın sonunda, kontrolsüz açılmanın sonucunu gören okul ve işletme sahiplerinin bundan sonra daha dikkatli olacağı görüşünde. Konulacak yeni kurallarla kontrolün sıkı tutulacağını öne sürüyorlar. 5 bin olan vaka sayısının 15-20 bini bulması durumunda, sağlık altyapısının bunu kaldıracağı yorumları yapılıyor. Okulların açılmasının virüsün çocuklar ve gençler aracılığıyla evlere taşınması anlamına geleceği, 65 yaş grubunun aşılanması bitmeden okulların açılmaması gerektiğini belirtenler de bulunuyor.

Mart sonu rahatlama

Öte yandan kısıtlamaların hangi sıra ile kaldırılacağı da konuşulmaya başlandı. Bu konuda önceliğin okullara verilmesi bekleniyor. Restoran ve kafelerin açılmasının ise okulların açılmasından sonra ele alınabileceği belirtiliyor. En riskli ve hareketli grupların aşılanmasına toplumsal bağışıklık da eklenince mart sonunda büyük bir rahatlama yaşanması öngörülüyor.