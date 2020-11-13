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Korona Virüs Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!
Korona Virüs

Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!

Tüm dünyada ikinci yükseliş dönemini yaşayan koronavirüs ile mücadelede hem tedaviye ilişkin yeni buluşlar hem de hastalığın bulaşma yöntemlerine dair yeni keşifler yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün Bilim Kurulu tavsiyesi ile sokaklarda sigara içme konusunda önemli bir kısıtlama getirildi. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz "Eğer sigaranın kokusunu duyuyorsanız korkun!" uyarısında bulundu..

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:38:00 -
Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!

Koronavirüste çarpıcı bir son dakika haberi daha geldi. Tedavisine yönelik her geçen gün yeni bilgilerin keşfedildiği salgın hastalığa dair bulaş yöntemi konusunda da keşifler yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu önerileri ışığında gidilen sokak, cadde ve meydanlarda sigara içme yasağı uygulamasının nedeni de ortaya çıkmış oldu. Kısıtlama ve koronavirüs ilişkisine dair konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz "Sadece sigara içen değil kokusuna duyan korkmalı" dedi.

Sigara yasağı uygulanmaya başladı

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan son genelgede yer alan koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içme yasağı resmen uygulanmaya başladı. Kolluk birimleri kısılamaya uymayanlar hakkında işlem yaparken konuya hakim olmayanlar neler olup bittiğine anlam veremedi. Kısıtlama kısa süre içerisinde tüm Türkiye'ye duyuruldu.

Sigaranın kokusunu duyan korksun!

Koronavirüsün yayılmasında sigara dumanının etkisinin önemine dikkat çeken Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Öğretim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz son değerlendirmelerin koronavirüs bulaşı konusunda çok çarpıcı bilgiler içerdiğini aktardı. Kayıpmaz "Sigara kokusunu alıyorsanız uzaklaşın" dedi ve kritik son dakika açıklamalarına şöyle devam etti;

"Bu çok yerinde bir karardır!"

"İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sigara genelgesi çok yerinde bir karardır. Öksürük ve hapşırık anlarında virüs parçacıklarının uzak noktaya ulaştığını biliyoruz. Sigara dumanının da aynı etkiyi gösterme ihtimali yüksek. Sigara içen kişinin içtiği sigaranın kokusunu alıyorsanız, aradaki mesafeyi daha fazla açmak durumundasınız.

"Virüsü taşıyanlar dışarıda dolaşıp sigara içiyor!"

Virüs taşıyan ancak semptom göstermeyen hastalar da bu şekilde kalabalıklarda dolaşıyor, sigara içiyor" dedi.

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