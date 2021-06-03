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Koronavirüste korkutan gelişme!

Dünya Sağlık Örgütü'nün Vietnam temsilcisi Kidong Park, ülkede yeni koronavirüs varyantı tespit ettikleri bir keşifte bulunduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 12:12:00 -
Koronavirüste korkutan gelişme!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Vietnam temsilcisi Kidong Park, Vietnam'da sağlık yetkililerinin Hint ve İngiltere suşlarının bir kombinasyonu olduğunu düşündüğü bir koronavirüs varyantı tespit ettiklerini aktardı.

Vietnam'da görüldü

Nikkei'ye yaptığı açıklamada Park, "Şu anda Vietnam'da DSÖ'nün tanımlarına göre yeni bir hibrit varyant yok" ifadelerini kullandı ve potansiyel yeni varyantı doğrulamak için Vietnamlı yetkililerle çalıştıklarını belirtti.

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