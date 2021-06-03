Koronavirüste korkutan gelişme!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Vietnam temsilcisi Kidong Park, Vietnam'da sağlık yetkililerinin Hint ve İngiltere suşlarının bir kombinasyonu olduğunu düşündüğü bir koronavirüs varyantı tespit ettiklerini aktardı.

Vietnam'da görüldü

Nikkei'ye yaptığı açıklamada Park, "Şu anda Vietnam'da DSÖ'nün tanımlarına göre yeni bir hibrit varyant yok" ifadelerini kullandı ve potansiyel yeni varyantı doğrulamak için Vietnamlı yetkililerle çalıştıklarını belirtti.