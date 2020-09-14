Koronavirüste korkutan beklenti kapıya dayandı! İstanbul ve Ankara'ya dikkat çekildi

Yaz aylarından kalma sonbaharı yaşayan Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yükselişe geçti. Vakalarda görülen artış nedeniyle büyükşehirlerde alarm verilirken, önümüzdeki dönemde sayıların Ankara'da azalması, İstanbul'da da artması bekleniyor.

Bakanlıklar toplantı üstüne toplantı yapıyor

Hürriyet'te yer alan habere göre, Vatandaşların yaz mevsiminin etkisiyle rehavete kapılması ve alınan tedbirlere yeterince özen göstermemesi nedeniyle yeniden etkisini artıran koronavirüs nedeniyle Türkiye'de beklenen ikinci dalgaya karşı önlemler masaya yatırılıyor. Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı özellikle büyükşehirlerde verilecek mücadele için toplantı üstüne toplantı yaparken, olası ikinci dalgaya karşı alınabilecek tedbirler görüşülüyor. İki bakanlık arasında gerçekleştirilen toplantılarda ilk etapta yasaklar yerine denetimlere ağırlık verilmesi ve ceza sisteminin uygulanması gündeme getirildi.

Apartman ve site içi görüşmeler önlenecek

Büyükşehirlerde bulaşı önlemek adına görüşülen bir diğer konu ise apartman içi ve site içi görüşmelerin önlenmesi. Öte yandan yaz aylarını ikamet ettiği şehir dışında geçirenlerin temasının kesilmesinin uygulanması gereken bir tedbir olduğu değerlendiriliyor.

Ankara'da azalacak, İstanbul'da artacak

Bakanlıklar arasında gerçekleştirilen toplantılarda görüşülen bir diğer mesele ise ülke genelinde vaka sayısı dağılımı. Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte insanların yaşadıkları şehirlere dönmesiyle vaka sayılarına ilişkin bazı bölgelerde artış, bazı bölgelerde de gerileme yaşanacağının beklendiği belirtildi. Özellikle taşra kentleri ile doğu illerindeki vakalarda gerileme beklendiği belirtilirken, büyükşehir ve metropollerde artış görüleceği ifade edildi. Kamu çalışanlarının sınırlı olan izinleri kullanarak erken dönmesinin Ankara'daki vakaların artmasına neden olduğu belirtilirken, bu nedenle kentteki vakaların eylül sonunda inişe geçeceğinin beklendiği ifade edildi. Ancak İstanbul ve Marmara'da koronavirüs vakalarında ekim başında artış görüleceği ifade edildi.

İzolasyonda yaşanan sorunlar giderilecek

Uzmanlar tarafından vaka sayılarında artış görülmesinin bir sebebi de ev içi bulaş olarak gösteriliyor. İzolasyon ve izolasyon takibinde sorun yaşandığı için karantinadan beklenen sonuçların el edilemediği belirtilirken, durumun farkında olan Sağlık Bakanlığı tarafından bu zafiyetin giderilmesi adına denetimlerin ve cezaların arttırılmasının planlandığı kaydedildi. Her ne kadar şimdilik hafta sonu sokağa çıkma yasakları dahil, diğer yasaklar gündeme getirilmezken, ileri ki zamanlarda duruma göre konunun değerlendirilebileceği belirtildi.

Gençler ve 65 yaş üstü bir araya getirilmeyecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında virüsü taşıma oranları yüksek olan gençler ile ise ölüm ve yoğun bakıma ihtiyaç oranlarının çok yüksek olduğu belirtilen 65 yaş üstünün temasının kesilmesi öneriliyor. Alınabilecek tedbirler arasında farklı saat uygulamasına gidilmesi, banka, PTT, market gibi alanların farklı saatlerde kullanılması yer alıyor.

"Grip ve koronavirüs çok karışacak"

Sonbahar aylarının gelmesi nedeniyle görülmesi beklenen grip vakalarının koronavirüsle karıştırılma ihtimalinin olduğunu belirten Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve CovId-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, eylül ve ekim ayı ile birlikte artık grip mevsiminin de başladığına dikkat çekerek, "Ateş, öksürük, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı ikisinde de olabilecek semptomlar ama koronavirüsü gripten ayıran temel özellik solunum sıkıntısı olması. İki hastalığın ayırımını yapabilmemiz için laboratuvar testlerine ihtiyacımız oluyor." açıklamasında bulundu.