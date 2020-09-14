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Korona Virüs Koronavirüste korkulan oldu! Bu sabah duyurdular: Ekim ve Kasım ayında...
Korona Virüs

Koronavirüste korkulan oldu! Bu sabah duyurdular: Ekim ve Kasım ayında...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Ekim ve Kasım aylarında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlertin sayısında patlama yaşanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:15:00 -
Koronavirüste korkulan oldu! Bu sabah duyurdular: Ekim ve Kasım ayında...

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dolayısıyla bugüne kadar olan can kaybı 917 bin 417’ye yükselirken son 24 saatte de 5 bin 500 kişi yaşamını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemide en fazl vaka artışının yaşandığı ülkeler ABD, Brezilya ve Hindistan oldu. ABD’de 45 bin 523 yeni vaka tespit edilirken Hindistan’da bu sayı 94 bin 372, Brezilya’da ise 43 bin 718 oldu.

Son 24 saat içerisinde Hindistan ve ABD’de 1000’in üzerinde koronavirüs hastası hayatını kaybetti. Brezilya’da ise 874 kişi hastalığa yenik düştü.

Koronavirüs ortaya çıkışından bu yana 28 milyon kişiye bulaştı. Vakaların yarısı Güney ve Kuzey Amerika ülkelerinde ortaya çıktı.

Aşı çalışmalarının devam ettiği ancak bir türlü yayılımının önüne geçilemeyen yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili bu sabah konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, korkutan açıklamada bulundu.

Ekim ve Kasım’da ölümler artacak

Kovid-19 ile mücadelenin gittikçe daha çetin hale geleceğini belirten Hans Kluge, Ekim ve Kasım aylarında ölümlerin daha da artacağını söyledi.

Hans Kluge "Gittikçe daha çetin hale gelecek. Ekim ve Kasım aylarında ölümlerin arttığını göreceğiz" açıklamasında bulundu.

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