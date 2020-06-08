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Korona Virüs

Koronavirüste kellere kötü haber! Bu iddiayı ilk kez duyacaksınız

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsün kellerde ‘beklenenden fazla görüldüğünü ve daha ağır seyrettiğini’ söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:20:00 -
Koronavirüste kellere kötü haber! Bu iddiayı ilk kez duyacaksınız

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Covid-19 kel erkeklerde beklenenden daha sık görülüyor ve daha ağır seyrediyor" bilgisini paylaştı.

"Bu pek çok ülkede gözlenen ve kayda geçen bir bulgu" diyen Müftüoğlu "Bu nedenle de kelliğin COVID-19 için 'risk faktörlerinden biri' kabul edilmesini teklif eden uzmanlar bile var." diye devam etti.

Müftüoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu şanssız durumun nedeni olarak da kellerdeki yüksek androjen (erkeklik hormonu) seviyesi gösteriliyor. Uzmanlar aşırı androjen yükünün, virüsün hücreye girmesini ve zarar vermesini kolaylaştırabileceğini düşünüyor.

COVID-19 enfeksiyonuna, erkeklerin kadınlara kıyasla daha sık ve kolay yakalandıkları, ayrıca hastalığı daha ağır geçirdikleri zaten biliniyor.

Anlaşılan o ki “erkek olmak” bu hastalık için bir risk faktörü. Ama “kel bir erkek olmak” riski daha da arttırabilen mühim bir ayrıntı.

Daha önce de herhangi bir COVID hastalığı taşıdıysanız ve eğer kronik bir sağlık sorunuyla boğuşuyorsanız COVID-19, bu ağır ve riskli enfeksiyon, sizi daha çok hırpalıyor, iyileşmenizi güçleştiriyor hatta yaşamınızı sonlandırabiliyor.

Bilindiği gibi hipertansiyon da o kronik hastalıklardan biri. Salgının başından beri hastalığın hipertansiyonlularda daha ağır seyrettiği zaten biliniyor. Şimdi bu bilgi rakamsal ve bilimsel olarak da doğrulandı.

Çin’de 3 bin kişiye dayalı güvenli bir çalışmanın sonuçlarına göre, yüksek tansiyonun -eğer kan basıncı tansiyon ilaçları ile dengelenmemiş ise- COVID-19’dan ölme riskini 2 katına ulaştırabiliyor. Bu önemli araştırma European Heart Journal’da yayımlandı.

 

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Yorumlar

Tip

Sel halt yemissiniz
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okuyucu

bu haberin kime ne yararı varki bunu gündeme aldınız.insanları zaten şu,bu,şöyle,böyle diye diye virüse yakalanmadan ruhen çökerttiler,hala umutsuzluk aşılamakda neyin nesi.şimdi kel olanlar ne yapacak 10 bin lira verip saç ektirecek ?elinde olmadan kel olan insana bu haber ne fayda verecek,peruk takarak önlem alsın.biraz sorumlu yayıncılık lazım.insanları her şeyden ele etek çektirmek kimse fayda getirmeyecek,büyük şeytanların tuzaklarına ve oyunlarına gelmeyelim,tedbirleri bırakmayalım,el,ağız,burun temizliğine dikkat edelim,namaz ve dua ile ALLAH c.c.dan yardım dileyelim...
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