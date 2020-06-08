Koronavirüste kellere kötü haber! Bu iddiayı ilk kez duyacaksınız

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Covid-19 kel erkeklerde beklenenden daha sık görülüyor ve daha ağır seyrediyor" bilgisini paylaştı.

"Bu pek çok ülkede gözlenen ve kayda geçen bir bulgu" diyen Müftüoğlu "Bu nedenle de kelliğin COVID-19 için 'risk faktörlerinden biri' kabul edilmesini teklif eden uzmanlar bile var." diye devam etti.

Müftüoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu şanssız durumun nedeni olarak da kellerdeki yüksek androjen (erkeklik hormonu) seviyesi gösteriliyor. Uzmanlar aşırı androjen yükünün, virüsün hücreye girmesini ve zarar vermesini kolaylaştırabileceğini düşünüyor.

COVID-19 enfeksiyonuna, erkeklerin kadınlara kıyasla daha sık ve kolay yakalandıkları, ayrıca hastalığı daha ağır geçirdikleri zaten biliniyor.

Anlaşılan o ki “erkek olmak” bu hastalık için bir risk faktörü. Ama “kel bir erkek olmak” riski daha da arttırabilen mühim bir ayrıntı.

Daha önce de herhangi bir COVID hastalığı taşıdıysanız ve eğer kronik bir sağlık sorunuyla boğuşuyorsanız COVID-19, bu ağır ve riskli enfeksiyon, sizi daha çok hırpalıyor, iyileşmenizi güçleştiriyor hatta yaşamınızı sonlandırabiliyor.

Bilindiği gibi hipertansiyon da o kronik hastalıklardan biri. Salgının başından beri hastalığın hipertansiyonlularda daha ağır seyrettiği zaten biliniyor. Şimdi bu bilgi rakamsal ve bilimsel olarak da doğrulandı.

Çin’de 3 bin kişiye dayalı güvenli bir çalışmanın sonuçlarına göre, yüksek tansiyonun -eğer kan basıncı tansiyon ilaçları ile dengelenmemiş ise- COVID-19’dan ölme riskini 2 katına ulaştırabiliyor. Bu önemli araştırma European Heart Journal’da yayımlandı.