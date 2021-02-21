  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Koronavirüste iyi haber! Yüzde 98,9 önlüyor
Korona Virüs

Koronavirüste iyi haber! Yüzde 98,9 önlüyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer ile BionTech'in koronavirüs aşısının ölümleri yüzde 98,9 önlediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 00:04:00 -
Koronavirüste iyi haber! Yüzde 98,9 önlüyor

Bakanlık, ülkede Pfizer-BionTech aşısının iki dozu da yapılan kişiler ile aşı olmayanların sağlık durumunun karşılaştırıldığı araştırmaya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu aşının, iki dozu da yapılan kişilerde virüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediği belirtildi. Aşının hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99,2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da yüzde 98,9 düşürdüğü ifade edildi.

İsrail'de 11 Şubat'ta yayınlanan bir başka araştırmada, Pfizer-BionTech aşısının ikinci dozu yapılan 523 bin kişiden hiçbirinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği aktarılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BİP rekora doymuyor! Son 2 ayda...
Teknoloji

BİP rekora doymuyor! Son 2 ayda...

Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP 74 milyon indirme rakamına ulaşarak kendi rekorunu kırdı.
Dünyanın konuştuğu liste! Nijerya birinci Türkiye dördüncü
Ekonomi

Dünyanın konuştuğu liste! Nijerya birinci Türkiye dördüncü

Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasına göre, dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatan..
Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman? Bartın Üniversitesi öğrencileri nereden Kalacak?
Eğitim

Bartın Üniversitesi yüz yüze eğitim ne zaman? Bartın Üniversitesi öğrencileri nereden Kalacak?

Şehir dışından gelen Bartın Üniversitesi öğrencileri nerede kalacak? Koronavirüs salgını sebebiyle güz döneminde üniversitelerde yüz yüze eğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay