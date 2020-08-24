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Korona Virüs Koronavirüste ilginç gelişme! Bazı yüksek tansiyon ilaçları...
Korona Virüs

Koronavirüste ilginç gelişme! Bazı yüksek tansiyon ilaçları...

Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların koronavirüsün hafif geçmesini sağladığı ve hayatta kalma oranını artırdığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:22:00 -
Koronavirüste ilginç gelişme! Bazı yüksek tansiyon ilaçları...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle ilgili enteresan bir gelişme yaşandı.

'Hayatta kalma oranını arttırıyor'

Medicalpress'in haberine göre, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun hafif geçmesini sağladığı ve hayatta kalma oranını yükseldiği belirlendi.

İngiltere'de East Anglia Üniversitesinin yaptığı araştırma kapsamında, kan basıncını düşüren bir ilaç sınıfı ile koronavirüs arasındaki ilişki üzerinde inceleme yapan ve 28 bin hastayı kapsayan 19 çalışmanın bulguları ele alındı.

Uzmanlar, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ya da anjiyotensin reseptör blokerleri kullanan kişilerde yeni tip koronavirüsün ağır geçme ve virüs nedeniyle hayatını kaybetme riskinin düştüğü sonucunu elde etti.

"Bu ilaçların, koronavirüslü kişiler üzerindeki etkisini keşfetmek istedik"

Üniversitenin Norwich Tıp Okulundan Dr. Vassilios Vassiliou, yaptığı açıklamada, kardiyovasküler rahatsızlıkları bulunan hastaların, özellikle koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçirme riski altında olduğunu bildiklerini fakat salgının başında yüksek tansiyon için kullanılan bazı ilaçların Kovid-19 hastalarında daha kötü sonuçlar ile bağlantılı olabileceği yönünde endişelerin bulunduğunu aktardı. Vassiliou, bu ilaçların, koronavirüslü kişiler üzerindeki etkisini keşfetmek istediklerini belirtti.

İlaçları alanlar ile almayanlar kıyaslandı

Vassiliou, yaptıkları çalışmada bu ilaçları alan koronavirüslü yüksek tansiyon hastalarının, bu ilaçları almayanlar ile kıyaslandığında kritik veya ölümcül bir sonuçla karşılaşma ihtimallerinin daha düşük olduğunu belirlediklerini ifade etti.

İki üniversite daha destek oluyor

Araştırmaya Norfolk ve Norwich Üniversite Hastanesinin de destek olduğu bildirildi.

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